Marksist kuramcı Fredric Jameson hayatını kaybetti

Marksist edebiyat kuramcısı ve eleştirmeni Fredric Jameson, 22 Eylül’de yaşamını yitirdi.

1936’da ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland kentinde doğan Fredric Jameson, Haverford College’da Fransız Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra 1960’lı yılların başında Yale'de aynı alanda doktorasını tamamladı.

Eğitimini aldığı edebiyat teorisi alanıyla kendini sınırlamayan Jameson, Frankfurt Okulu teorisyenleri; Lukács, Weber, Simmel, Barthes, Greimas, Deleuze gibi düşünürler; dedektiflik ve bilimkurgu romanları; Hollywood sineması; mimarlık teorileri; video sanatı; modernist resim ve edebiyat; postmodernizm teorileri; Çin'den Afrika'ya Üçüncü Dünya roman ve sineması; Marksist iktisat metinleri gibi çok farklı kültür ürünlerini ilgiyle takip edip yazdı.

Jameson’ın Modernizm İdeolojisi, Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, Siyasal Bilinçdışı, Diyalektiğin Birleştirici Güçleri, Marksizm ve Biçim, Ütopya Denen Arzu gibi çok sayıda eseri Türkçeye çevrildi.