Marksist sosyolog Michael Burawoy hayatını kaybetti

Marksist sosyolog Michael Burawoy, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybetti.

Evinin bulunduğu Oakland kentinde, 77 yaşındaki Burawoy'a bir aracın çarpıp kaçtığı belirtildi.

15 Haziran 1947'de İngiltere'de dünyaya gelen Burawoy, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde sosyoloji profesörüydü.

2004 yılında Amerikan Sosyoloji Derneği'nin başkanlığını üstlenen İngiliz sosyolog, 2010-2014 yılları arasında da Uluslararası Sosyoloji Derneği (International Sociological Association, ISA) Başkanlığı görevini yürüttü.

Burawoy, 1976 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Sosyoloji Bölümü'ne yardımcı doçent olarak katıldı.

1996-98 ve 2000-02 yıllarında Sosyoloji Bölüm Başkanlığı yaptı.

Zambiya'daki endüstriyel işyerlerinin sosyolojik çalışmasının yanı sıra Burawoy, Chicago , Macaristan ve Sovyet sonrası Rusya'daki endüstriyel işyerlerini inceledi.

1992 yılında The Radiant Past: Ideology and Reality in Hungary's Road to Capitalism (Parlak Geçmiş: Macaristan'ın Kapitalizme Giden Yolunda İdeoloji ve Gerçeklik) adlı kitabı için bir Macar çelik fabrikasında fırın operatörü olarak çalıştı.

İşyerleri üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak postkolonyalizmin doğasını, devlet sosyalizminin örgütlenmesini ve sosyalizmden geçişteki sorunları inceledi.

VEDAT MİLOR'UN KİTABINA ÖNSÖZ YAZMIŞTI

Burawoy, Vedat Milor'un 1990’da Amerikan Sosyoloji Derneği’nin verdiği “en iyi tez ödülü”nü kazandığı doktora tezinden kitaplaştırılan ve İletişim Yayınları'ndan basılan "Devleti Geri Getirmek" kitabının da önsözünü yazmıştı.

Burawoy, “Doktora tezleri alana bir ya da belki iki büyük katkı sunabilir ama üç, hatta dört katkı sağlayan tez çok enderdir. Milor’un tezinin, 1990’da Amerikan Sosyoloji Derneği’nin o yıl verdiği ‘en iyi tez ödülü’nü kazanması şaşırtıcı değil" yorumunu yapmıştı.