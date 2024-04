Markus Gisdol: "Ya kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıkları Nuri Asan Tesisleri’nde Alman Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürülürken, tecrübeli teknik adam takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Adana Demirspor’un çok zorlu bir rakip olduğuna değinerek sözlerine başlayan Gisdol, "Cumartesi günü güçlü bir rakip bekliyorum. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Son haftalarda başarılı sonuçlara imza atıyorlar. Adana Demirspor, bireysel anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Mario Balotelli ve Luiz Nani’nin yaşları genç değil ama çok kaliteli oyuncular. Ayrıca ofansif kanat oyuncuları da çok iyi. Hazırlıklı ve dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak" dedi.



Ya kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz"

Hafta sonu oynanacak karşılaşmayı kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Markus Gisdol, "Her maçın çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Takımım ve ben tamamen odaklanmış durumdayız. Her maçın zor olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hangi maçın nasıl geçeceğini de bilemiyoruz. Taraftarımız, cumartesi de bizi destekleyecek ve biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Puan ya da puanlar almaya çalışacağız. Ya kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz. Tüm maçlara böyle bakmak gerekiyor. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz ki biz bu maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz"

Şu anki lig konumlarının sevindirici olduğunu fakat kesin olarak ligde kalmayı garantileyemediklerini belirten Alman çalıştırıcı, "Göreve ilk geldiğimde keşke şu andaki konumumuzda olacağımızı biliyor olsaydım. Böylece o dönemde biraz daha rahat etmiş olurdum. Gelmiş olduğumuz lig konumu dolayısıyla mutlu olmamız gerekiyor. Henüz her şey bitmedi. Bir sonraki adımı da düzgün atmamız, iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Kesinlikle lig bizim için bitmedi. Ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Oyuncularımla benim aramda çok güzel bir bağlantı var. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirip, ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.



Odağım sözleşme değil, takımın başarısı"

Sezon sonu sona erecek sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya ise Gisdol, "Şu anda odağım tamamen takımın başarısı üzerine. Ligin son maçına kadar da bu şekilde devam edecek. Hataya yer vermemiz, düşmememiz gerekiyor. Önemli olan takım ve takımın başarısının yanı sıra alacağımız sonuçlar. En önemli konu ligde kalmak. Önce bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu hatalara düşüp, rehavete kapılıp, farklı tartışmalar çıksın da istemiyorum. Bu sebepten dolayı da tek odak noktamız takımın başarısı" şeklinde cevap verdi.