Marlboro tütüne zam yapıldı: Fiyat listesi güncellendi

Enflasyon, dövizdeki artış ve yüksek vergilerin etkisi raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Yeni yıl yaklaşırken sigara ve tütün ürünlerine zam yapılıyor.

Son olarak Marlboro tütüne zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zammın ardından yeni fiyat listesini paylaştı.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi şu şekilde:

Son olarak 19 Ekim'de British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigara markalarının fiyatlarına zam yapılmıştı.