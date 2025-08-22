Marmara adalarında kültür sanat şöleni

Kültür Sanat Servisi

Marmara, Avşa ve Ekinlik Adaları 31 Ağustos - 8 Eylül arasında ‘3 Ada Kültür Sanat Günleri’ kapsamında 9 gün boyunca sanatla dolup taşacak. Konserden tiyatroya, söyleşiye, dans performansından çocuk etkinliklerine uzanan program, üç adanın 9 farklı yerleşiminde 11 etkinlikten oluşuyor. Çınarlı, Marmara Merkez, Gündoğdu, Topağaç, Asmalı, Saraylar, Avşa Merkez, Yiğitler ve Ekinlik yerleşimlerindeki etkinlikler ada kültürlerine odaklanıyor.

Etkinlikte “Hak Temelli Yerel Kültür Politikası Çalıştayı” düzenlenecek. Programda “Avşa Adası’nda Turizmin Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı söyleşi, Christina Schray Dans Tiyatrosu’nun Yaşar Kemal’in Bir Ada Hikâyesi romanından esinlenerek oluşturulan “Ada ve Hareket” adlı gösterisi, Hazel Aymaz’ın “Parşömen Yapımı Atölyesi” Sevinç Erbulak’ın “Tiyatroda Bir Gün” atölyesi ile Marmara Adası’nda Zeytinin Hikâyesi ve Geleceği” söyleşisi yer alıyor.

Ayrıca Bediz Yılmaz ve Gamze Sezer’in "Bağda Kompost Atölyesi”, Burcu Böcekler’in yöneteceği “Cyanotype Fotogram Atölyesi”ve “Prokonnesos Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” başlıklı söyleşi katılımcıları bekliyor.

Etkinlikte çocuklar da “Ada’nın Renkleri” etkinliği ile eğlenirken, Yavuz Darıdere Hammond Jazz Groove Band sahne alacak.