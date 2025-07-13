Marmara Adası açıklarındaki feribotta yangın: Balıkesir Valiliği'nden açıklama

Marmara Adası ile Tekirdağ arasında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı.

Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Feribotta saat 16.08'de çıkan yangının ardından tahliye işlemleri başlatıldı.

Feribot, bölgeye yönlendirilen başka bir feribota yedeklenerek 19.20 civarında iskeleye yanaştırıldı.

Yangının ardından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, feribotun makine dairesini duman kapladığını ancak dışarıya sirayet eden bir durum olmadığını bildirdi.

"Yolcuları tahliye edeceğiz, gemi stop etti. Sahil Güvenlik ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Şimdilik tehlike arz edecek bir durum görünmüyor" diyen Ustaoğlu, yolcuların tahliyelerini bölgeye ulaşan feribotlarla sağlayacaklarını belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Tehlikeli bir durum yok. Marmara Adası'ndan Tekirdağ'a hareket halinde olan bir feribot. Makine dairesinde alev yok ancak yoğun duman var. İçeri de giremiyorlar çünkü oksijenle temas edip tekrar alevlenmesin diye. Şu an kapalı" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 200 VATANDAŞ VE 70 ARAÇ MEVCUT

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.08'de Sahil Güvenlik Güney Marmara Harekat Merkezi'ne Marmara Adası kuzey batısında "YAVUZ NAZ" isimli feribotta yangın olduğuna dair ihbar geldiği bildirildi.

İvedilikle Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-313" ve "KB-70"in görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi kaptanıyla iletişime geçilmiş olup yangının makine dairesinde olduğu, mekanik izolasyonun sağlandığı bilgisi alınmıştır. Feribotta personel ile birlikte 200 vatandaşımız ve 70 araç mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

"KB-70" ve Kıyı Emniyet'e bağlı "KIYEM-4"ün bölgede olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KIYEM-6 bot da intikal halindedir. Gemi kaptanının gemi terk talebi bulunmamaktadır. Bahse konu geminin makine dairesinin soğutma çalışmalarına başlanmış olup, 'ÖZ KAPTAN 1' isimli diğer bir feribot tarafından Marmara Adası'na doğru emniyetli bir şekilde yedeklenmektedir."