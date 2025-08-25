Marmara Adası'nda arazi yangını

Marmara Denizi'nde bulunan Marmara Adası'nda gece saatlerinde arazi yangını başladı.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda otluk alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, itfaiye ekipleri de alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının yayılma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Erdek Narlı iskelesinden itfaiye ekipleri Marmara Adası'na feribot aracılığı ile desteğe gidiyor.