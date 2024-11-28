Marmara Adası'nda bulunan mermer ocağındaki toprak kayması görüntülendi

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydaba gelen toprak kaymasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

24 Kasım Pazartesi günü Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö'ye ait mermer madeni ocağında meydana gelen toprak kayması anı çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Marmara Adası'ndaki toprak kayması görüntülendi — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 28, 2024

Görüntüde, toprak kaymasının gerçekleştiği anda ocakta çalışan işçilerin koşarak bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö'ye ait mermer madeni ocağında 24 Kasım'da toprak kayması meydana gelmiş, mermer bloklarının altında kalan Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, yaşamını yitirmişti.

AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Özmen ve Dak'ın cenazeleri, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde defnedilmişti.