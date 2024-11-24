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Marmara Adası'nda mermer ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi göçükte

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çalışma Yaşamı
  • 24.11.2024 20:59
  • Giriş: 24.11.2024 20:59
  • Güncelleme: 24.11.2024 21:02
Kaynak: AA
Marmara Adası'nda mermer ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi göçükte
FOTOĞRAF: AA

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Toprak kayması sırasında ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, Mustafa Dak'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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