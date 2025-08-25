Marmara Adası’nda orman yangını: Ekiplerin mücadelesi sürüyor
Balıkesir’in Marmara Adası’nda Okullar Mahallesi’nde çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba gösterilirken, Erdek Limanı’ndan gemiyle 10 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.
Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’nde başladı. Alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
GEMİYLE İTFAİYE ARAÇLARI GÖNDERİLDİ
Devam eden yangına müdahale için Erdek Limanı’ndan gemiyle 10 itfaiye aracı bölgeye gönderildi.
Ancak araçlardan biri adaya çıkarken arıza yaptı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.