Marmara Adası’nda orman yangını: Ekiplerin mücadelesi sürüyor

Balıkesir’in Marmara Adası’nda orman yangını çıktı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’nde başladı. Alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GEMİYLE İTFAİYE ARAÇLARI GÖNDERİLDİ

Devam eden yangına müdahale için Erdek Limanı’ndan gemiyle 10 itfaiye aracı bölgeye gönderildi.

Ancak araçlardan biri adaya çıkarken arıza yaptı.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.