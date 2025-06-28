Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.