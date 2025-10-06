Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 15:19
  • Giriş: 06.10.2025 15:19
  • Güncelleme: 06.10.2025 15:19
Kaynak: DHA
Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçeleri (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy), yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol