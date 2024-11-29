Marmara Bölgesi'nde ekim yağışları yüzde 81 azaldı

Marmara Bölgesi'nde ekim yağışları, 1991-2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 60 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede ekim ayında düşen yağışın uzun yıllar ortalaması 72 milimetre ölçüldü.

Bölgeye geçen yıl ekimde 34,3 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 13,9 milimetre yağış düştü.

Buna göre bölgede ekim yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azaldı.

Bölgede Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova'da son 23 yılın en düşük ekim yağışı kaydedildi.