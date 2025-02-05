Marmara Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak.

Ulaşımda buzlanmaya bağlı aksamalar ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.