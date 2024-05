Marmara Cezaevi sorun yumağı

Tutuklu Ergün Arslan Marmara 7 Nolu L. Tipi Cezaevi’ndeki sorunları yazdığı mektupla paylaştı. Arslan, her görüşte ince aramadan geçirildiklerini ve Evrensel gazetesinin yasaklı olduğunu duyurdu.

Kayhan AYHAN

Ülkedeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine her gün bir yenisi ekleniyor. Tutuklular, yazdıkları mektuplarla yaşadıkları ihlalleri kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. İstanbul Marmara 7 Nolu L. Tipi Cezaevi'nde yaşanılanlar da tutuklular tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Burada tutuklu bulunan Ergün Arslan yazdığı mektupta cezaevindeki sorunları paylaştı.

Arslan, "Her açık görüş sonrası tüm mahkumlar ince aramadan geçiriliyor. Diğer kampüslerde olmayıp, 7 No’luda yaklaşık 2300-2400 mahkuma her ay bu işlem uygulanıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına yasal müracaatımı yaptım. Ancak Ceza İnfaz Yönetmenliğinin 34. Maddesini göstererek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Tüm mahkumların her ay bu onur kırıcı işleme tabi tutulması Anayasamızın 11. 12 ve 19. Maddelerine aykırılık taşır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar görevi kötüye kullanma ve AİHS 3. Maddesine aykırılık sebebiyle müracaatım oldu" dedi.

Koğuşların 45 kişilik olduğunu da söyleyen Arslan, "Haftada maksimum 3 kişi revire çağrılır. 4-5 aylık sürelerde kampus sevki yapılır" ifadelerini kullandı.

EVRENSEL 2 YILDIR YASAKLI

Cezaevinde iletişim kanallarında da bazı engellemelerle karşılaştıklarını yazan Arslan, "7 yıldır tutukluyum. Geldiğim gün itibarıyla safım bilinsin diye BirGün ve de Evrensel gazetesi abonesiyim. Evrensel 2 yıldır yasaklı. Yaklaşık 3 yıldır cezaevindeki sorunlara dair BirGün'e yazıyorum. Mektubumda belirttiğim hususlar ve de yapılan işlemlere dair amacım buradaki mahkumların nelere karşı yaşam mücadelesi verildiğine dair bilgi sahibi olmanız. Yoksa bu, insan olan herkesin insanlık onuru adına yapmakta mükellef olduğu bir mücadeledir. Hayalci olmadan imkansızı başaracağız. Biz görmesek de bizden sonrakilere, yaşananların yaşanması adına" ifadelerini kullandı.