Marmara cezaevlerinde 2 bin 916 hak ihlali yaşandı

Haber Merkezi

İHD İstanbul Şubesi'nin 23 cezaevine dair 3 aylık hak ihlali raporunda, tutsakların 2 bin 916 ihlale maruz kaldığı belirtildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Marmara Bölgesi'nde bulunan cezaevlerine dair hazırladığı raporu açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan rapor, derneğin Beyoğlu’nda bulunan binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri ve komisyon üyeleri toplantıya katıldı. İHD Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin, derneğe 11’i Marmara Bölgesi'ndeki cezaevleri olmak üzere toplam 23 cezaevinden toplam 100 tutsak tarafından başvuru yapıldığını aktardı.

Raporda, yaşam hakkı ihlali, kötü muamele, darp ve işkence, sağlık ve tedavi hakkı, iletişim hakkı, beslenme hakkı, açlık grevleri, adalete erişim hakkı ve adil yargılanma hakkı olmak üzere toplamda 2 bin 916 ihlal tespit edildiği belirtildi. Raporda, söz konusu 3 ay içerisinde 7 tutsağın cezaevlerinde yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.