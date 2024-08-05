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Marmara'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 05.08.2024 02:04
  • Giriş: 05.08.2024 02:04
  • Güncelleme: 05.08.2024 02:06
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 7.14 kilometre uzaklıkta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 14.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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