Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 19, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2024-07-19
Saat:22:26:09 TSİ
Enlem:40.68167 N
Boylam:27.46472 E
Derinlik:7.18 km
Detay:https://t.co/KEDaP3la9D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü.