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Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 19.07.2024 22:53
  • Giriş: 19.07.2024 22:53
  • Güncelleme: 19.07.2024 22:58
Kaynak: AA
Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AA

Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.

Sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü.

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