Marmara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.

Sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü.