Marmara'da ağlara balık değil müsilaj takılıyor!

Müsilaj Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Marmara Ereğlisi'nde denize açılan balıkçılar radarda tespit ettikleri balıkları avlamak için suya ağ attı. Balıkçılar bir süre sonra ağları toplamaya başladı. Denizden balık yerine müsilaj çıktığını gören balıkçılar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"ATIKLAR BİYOLOJİK ARITMA YAPILMADAN DENİZE BIRAKILIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, balıkçıları zor günlerin beklediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Balıkçılarımızla birlikte Marmara Ereğlisi açıklarında denize açıldık. Radar da balık görünce ağlar denize bırakıldı, ancak ağların çekilmesi sırasında makinalar zorlamaya başladı. Sonuç olarak ağların içinde büyük oranda deniz salyası görüldü. Ekmeğini denizde arayan tüm Marmara kıyılarında da bulunan balıkçılarımızı zor günler bekliyor. Marmara kıyılarında milyonlarca insanın atıkları biyolojik arıtma yapılmadan denizin derinliklerine bırakılıyor."