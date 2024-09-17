Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı

Marmara Bölgesi'nde ağustos yağışları, 1991 ile 2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 19 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen sene ağustosta 5 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 6,8 milimetre yağış düştü.

Böylece bölgede ağustos yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 65 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göreyse yüzde 36 artış gösterdi.

Gecen ay Marmara Bölgesi'nde Yalova'ya düşen yağış miktarında da normaline göre yüzde 92 azalma yaşandı.