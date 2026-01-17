Marmara'da fırtına uyarısı: Valilik açıklama yaptı
Marmara'da yarın denizlerde beklenen fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edilirken İstanbul Valiliği de fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
İstanbul Valiliği de yarın denizlerde fırtına beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu.
Yapılan açıklamada şunlar denildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgârın; yarın (Pazar) günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü (19.01.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara’da rüzgârın; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü (19.01.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”