Marmara'da fırtına uyarısı: Valilik açıklama yaptı

Marmara'da yarın denizlerde beklenen fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edilirken İstanbul Valiliği de fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Güncel
  17.01.2026 16:50
  • Giriş: 17.01.2026 16:50
  • Güncelleme: 17.01.2026 16:57
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

İstanbul Valiliği de yarın denizlerde fırtına beklendiğini açıklayarak uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şunlar denildi: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgârın; yarın (Pazar) günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü (19.01.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara’da rüzgârın; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü (19.01.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

