Marmara'da kar: 3 il daha fazla etkilenecek, İstanbul'da uçak seferlerinin yüzde 40'ı ertelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü beklenen kar nedeniyle "Yüzde 40’a varan uçak seferini tehir etmemiz söz konusu olacak" dedi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde karla mücadele çalışmaları kapsamında basın açıklaması yaptı.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerinde cuma ve cumartesi günü yoğun yağışın devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Uraloğlu, bu iki günlük süreçte genel olarak ulaşımda büyük bir sıkıntı olmayacağını söyledi.

"3 İLİMİZ BU SÜREÇTE DAHA ÇOK ETKİLENECEK"

Ülkenin en önemli, en yoğun trafiğinin Marmara Bölgesi'nde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "3 tane ilimizin bu süreçte birazcık daha kar nedeniyle etkileneceğini düşünüyoruz; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya. Buralara baktığımızda yine İstanbul'da 701 kilometrelik yol, Karayolları sorumluluğunda bulunuyor. Buralarda 2024- 2025 kar mücadelesinde, toplamda 32 adet tuz depolama merkezimiz var. Yaklaşık 100 bin ton tuz stoklanmış durumda. Yine yaklaşık 1700 personelimiz İstanbul'da konuşulanmış durumda. Kocaeli'ye baktığımızda 501 kilometre yol ağı uzunluğumuz var. Burada da 10 adet tuz depolama noktasında yaklaşık 35 bin ton civarında bir tuz depolanmış durumda. Sakarya’da, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 544 kilometre yol ağına sahibiz. 9 adet tuz depolama noktasında yaklaşık 31 bin ton tuz stoklanmıştır" diye konuştu.

"KIŞ LASTİKLERİYLE YOLA ÇIKILMALI"

Uraloğlu, "Sürücülerimizin bir kere mutlaka kış lastikleriyle yola çıkmaları gerekir. Ticari araçlar için bu zorunlu. Ama biz özel araçlar için de bunu mutlaka tavsiye ediyoruz açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, havayolları için alınan önlemler hakkında ise şunları söyledi:

"Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda da arkadaşlarımız yaklaşık 449 araç ve 800 personelle genel anlamda çalışmalarını yürütüyorlar. Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı'nda yaptığımız değerlendirmeler, Meteoroloji raporlarını da dikkate alarak cumartesi ve cuma günü belli sayıda uçak seferlerinin iptal edilmesi, ertelenmesiyle ilgili genel bir çalışmamız oldu. Yüzde 40’a varan uçak seferini tehir etmemiz söz konusu olacak."