Marmara'da lodos: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'nin Marmara için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetini artıran lodos nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'daki olası lodos için vatandaşları uyarmıştı.

Bugün ise fırtına ve rüzgarın şiddetini artırmasıyla beraber, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun iptal ettiği seferler şunlar:

''08.00 Pendik-Yalova, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.00 Yalova-Pendik, 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıkoy.''

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şunlar:

''07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)''