Marmara'da yağış alarmı: Yüzde 65 azaldı!

Marmara Bölgesi'nde son yılların en düşük eylül ayı yağış oranı kayda geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgede eylül ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,7 milimetre ölçüldü.

Bölgeye 2024 Eylül'de 42,1 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 14,6 milimetre yağış düştü.

Bölgedeki eylül yağışlarının uzun yıllar ortalamasına ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 azaldığı belirlendi.

Eylülde yağışlar, Trakya ve Çanakkale'nin batı kesimlerinde yer yer yüzde 80'den fazla azaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları kayıtlara geçti.

"SON 5 YILDIR NORMALİN ALTINDA YAĞIŞ ALDI"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin güney, batı kısımları ve Marmara’nın da içinde olduğu bölgelerin son yıllarda daha çok yüksek basınç alanı etkisi altında kaldığını söyledi.

Yüksek basınç alanı olduğu zaman daha çok havanın açık olduğunu ve yağış meydana gelmediğini belirten Toros, "Ülkemizde genellikle, Balkanlar'dan veya Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç yağışlı sistemleri yağış getiriyor. Ama maalesef geçtiğimiz yıllarda daha az yağış sistemlerinin geldiğini, daha çok yüksek basınç alanının etkili olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Toros, Marmara Bölgesi'nde yağışların azaldığını aktararak, "Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayı yüzde 65 daha az yağış aldı" dedi.

"YAĞIŞLARIN BARAJLARA YANSIMASINI HİSSEDEMİYORUZ"

Eylül ayının kurak geçtiğini ancak ekim ayında yağışların umut verici bir başlangıç yaptığını vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

"Marmara Bölgesi'nde ve ülkemizin farklı noktalarında güzel yağışlar meydana geliyor. Ama bu yağışlar şu anda daha çok toprağın o kurumuşluğunu gideriyor. Yağışların daha barajlara yansımasını pek hissedemiyoruz. Barajlarda yağışı görebilmemiz için bir müddet daha yağışlı sistemlerin etkili olması gerekiyor ki önce toprak suya doyacak. Daha sonra akışa geçecek ve barajlarımız dolmaya başlayacak. Kurak dönem devam ettiği için ve barajlarımızda su seviyesi düşük olduğu için hala her yerde ister tarımda olsun ister ev kullanımda olsun su tasarrufu konusunda kendi çapımızda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor ki sıkıntılı dönemler yaşamayalım."

Toros, Marmara Bölgesi'nin son 5 yıldır normalin altında yağış aldığını sözlerine ekledi.