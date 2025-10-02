Marmara'daki depremin ardından hava trafiğinde kısa süreli aksama

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da, hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşandı.

Depremin ardından İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık 5 dakika boyunca durduruldu. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale döndü.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.