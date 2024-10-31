Marmara Denizi açıklarında gemi yangını: 2 denizci hayatını kaybetti

Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104m boyundaki kuru yük gemisinde, Marmara Denizi açıklarında yangın çıktı.

Yangını söndürmek için bölgeye KEGM-4 hızlı tahlisiye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri gönderildi.

2 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

Telsiz dinlemelerine göre yangının makine dairesinde başladığı ve iki denizcinin mahsur kaldığı öğrenildi. Gemi yangınında ilk belirlemelere göre iki denizci hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden iki denizcinin isimlerinin Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan olduğu öğrenildi.

Ekiplerin makine dairesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

O anlar kameralara yansıdı.