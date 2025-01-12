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Marmara Denizi için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi’nde fırtına beklendiğini bildirdi.

Güncel
  • 12.01.2025 17:00
  • Giriş: 12.01.2025 17:00
  • Güncelleme: 12.01.2025 17:06
Kaynak: ANKA
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

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