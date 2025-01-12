Marmara Denizi için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.