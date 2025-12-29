Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini belirterek, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı yurttaşları uyardı.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, çarşamba gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.