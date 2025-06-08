Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 05:48’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:48’de Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan depremin, yerin 10.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 8, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/8TAEpt3R0Z
08.06.2025, 05:48:01 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 10.0 km#Kandilli