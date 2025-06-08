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Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde saat 05:48’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 08.06.2025 06:28
  • Giriş: 08.06.2025 06:28
  • Güncelleme: 08.06.2025 06:33
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05:48’de Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olan depremin, yerin 10.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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