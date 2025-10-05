Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi
Güncel
  • 05.10.2025 14:50
  • Giriş: 05.10.2025 14:50
  • Güncelleme: 05.10.2025 14:52
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 13.43'te gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

2 Ekim Perşembe Marmara Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde sarsıntı olmuştu.

