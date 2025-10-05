Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 13.43'te gerçekleştiğini açıkladı.
Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
2 Ekim Perşembe Marmara Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde sarsıntı olmuştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi
Tarih:2025-10-05
Saat:13:43:49 TSİ
Enlem:40.78944 N
Boylam:27.93778 E
Derinlik:10.61 km
Detay:https://t.co/kVBAy7fWmV