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Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 15.08.2024 06:43
  • Giriş: 15.08.2024 06:43
  • Güncelleme: 15.08.2024 06:52
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06:20'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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