Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki deprem 9,9 km derinlikte yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'a göre, Silivri açıklarındaki deprem saat 13.33'te 9,9 kilometre derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi