Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri açıklarındaki deprem 9,9 km derinlikte yaşandı.

  • 09.10.2025 13:41
  • Giriş: 09.10.2025 13:41
  • Güncelleme: 09.10.2025 13:45
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'a göre, Silivri açıklarındaki deprem saat 13.33'te 9,9 kilometre derinlikte yaşandı.

