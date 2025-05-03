Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,7 Kandilli ise 4 olarak açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.36'da Marmaraereğlisi'nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'a göre deprem 18 km derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
Detay:https://t.co/Yv816Vw4Rt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Kandilli'ye göre deprem saat 11.36'da Silivri açıklarında meydana geldi. Kandilli, depremin derinliğini 14.7 km olarak açıkladı.