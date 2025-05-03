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Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3,7 Kandilli ise 4 olarak açıkladı.

Güncel
  • 03.05.2025 11:38
  • Giriş: 03.05.2025 11:38
  • Güncelleme: 03.05.2025 11:57
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 11.36'da Marmaraereğlisi'nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'a göre deprem 18 km derinlikte yaşandı.

KANDİLLİ: DEPREM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Kandilli'ye göre deprem saat 11.36'da Silivri açıklarında meydana geldi. Kandilli, depremin derinliğini 14.7 km olarak açıkladı.

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