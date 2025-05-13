Marmara Denizi'nde 3,8'lik deprem
Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3,8; Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak ölçtü.
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde saat 07.18 sularında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre deprem Büyükçekmece'nin yaklaşık 20 km açıklarında, 6.84 km derinlikte yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:07:18:15 TSİ
Enlem:40.83972 N
Boylam:28.39944 E
Derinlik:6.84 km
Detay:https://t.co/fU5VmJ2p8x@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4'ÜN ÜZERİNDE DEDİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak ölçtü.
Depremin saati aynı tespit edilirken derinliği ise Kandilli tarafından 13.6 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/mPhcrr5svT
13.05.2025, 07:18:15 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 13.6 km#Kandilli