Marmara Denizi'nde 3,8'lik deprem

Marmara Denizi'nde saat 07.18 sularında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem Büyükçekmece'nin yaklaşık 20 km açıklarında, 6.84 km derinlikte yaşandı.

KANDİLLİ 4'ÜN ÜZERİNDE DEDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak ölçtü.

Depremin saati aynı tespit edilirken derinliği ise Kandilli tarafından 13.6 km olarak ölçüldü.