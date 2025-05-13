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Marmara Denizi'nde 3,8'lik deprem

Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 3,8; Kandilli Rasathanesi ise 4,1 olarak ölçtü.

Güncel
  • 13.05.2025 07:39
  • Giriş: 13.05.2025 07:39
  • Güncelleme: 13.05.2025 07:54
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'nde 3,8'lik deprem

Marmara Denizi'nde saat 07.18 sularında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem Büyükçekmece'nin yaklaşık 20 km açıklarında, 6.84 km derinlikte yaşandı.

KANDİLLİ 4'ÜN ÜZERİNDE DEDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak ölçtü.

Depremin saati aynı tespit edilirken derinliği ise Kandilli tarafından 13.6 km olarak ölçüldü.

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