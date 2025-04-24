Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Bilim insanlarının uzun zamandır uyarıda bulunduğu Marmara Depremi dün kendini kendini hatırlattı.

İlki Silivri açıklarında olan 3.9 büyüklüğünde depremin ardından İstanbul’da 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

10 saniye hissedilen deprem büyük panik yarattı.

Depremin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07:19'da merkez üssü Marmara Denizi İstanbul (Büyükçekmece) olan bir deprem daha yaşandığını açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasıne göre ise saat 07:19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6, derinliği 16.9 km olarak ölçüldü.