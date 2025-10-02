Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olduğunu duyurdu.

Saat 14.55'te meydana gelen depremin derinliği 6.71 km olarak ölçüldü.

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi.

KANDİLLİ 5,3 DEDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,3 olarak ölçtü. Depremin derinliği ise 12.5 km olarak kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: SAHA EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Depremin ardından açıklama yapan İstanbul Valiliği, henüz hasar bilgisi alınmadığını saha ekiplerinin çalışma başlattığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer de depremin ardından henüz olumsuz bir haber almadıklarını belirtti ve "Şu anda en büyük temennimiz olumsuz haber almamak. Herhangi bir olumsuzluk halinde Alo 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

