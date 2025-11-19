Marmara Denizi'ndeki tankerde zehirlenme: 1 ölü

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama Bayraklı 'Swanlake' isimli tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 mürettebat ise hastaneye kaldırıldı. Gemide Rusya vatandaşı 13 mürettebatın olduğu öğrenildi. Öte yandan gemide kalan 10 mürettebatın ise tahliye çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yaklaşık 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlenmiş olup, soruşturma işlemleri, hayatını kaybeden ve muhtemel sorumluların yabancı uyruklu olmaları nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.