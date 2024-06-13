Marmara Denizi'ne dökülen çayda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Bursa'da Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı ile Koca Çay'ın birleştiği alanda meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nden geçen çayda balık ölümleri görüldü.

Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı ile Koca Çay'ın birleştiği yaklaşık 500 metrekare alanda çok sayıda ölü balığı gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye giden görevliler, olayın nedeninin tespiti için sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Çayın renginin değişmediği, 24 derece sıcaklığa sahip suyun kokusunda farklılık gözlendiği, çevrede balık ölümlerine neden olabilecek bir etkenin tespit edilemediği ancak olayın nedeninin laboratuvar analizlerinde ortaya çıkacağı belirtildi.