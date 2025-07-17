Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'daki Beşiktaş Tershanesi'ne 3 milyon 739 bin lira para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi’nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine Bakanlık İl Müdürlüğü ekiplerimizce bölgede denetim ve inceleme yapılmıştır.



Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel… pic.twitter.com/VR68VW4mUK — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) July 17, 2025

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.