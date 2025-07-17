Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Çevre
  • 17.07.2025 10:36
  • Giriş: 17.07.2025 10:36
  • Güncelleme: 17.07.2025 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'daki Beşiktaş Tershanesi'ne 3 milyon 739 bin lira para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: AA
BirGün'e Abone Ol