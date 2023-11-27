Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı

Bursa’da salı günü akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları önlem almaları noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde fırtına uyarısı verdi. Salı günü saat 19.00’a kadar sürmesi beklenen fırtınanın saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksaklıklar olabileceğini bildiren Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada da vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiği ifade edildi.