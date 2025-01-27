Marmara Denizi’nde müsilaj yüzeye çıktı

Marmara Denizi’nde yer alan Adalar ilçesinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan müsilaj için acil önlem almasını talep etti.

Kınalıada’nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan müsilajın temizlenmesinin ardından yeniden ortaya çıktığını söyledi. Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da ‘‘Balıkçı arkadaşlar müsilajın ağlara takıldığını anlatıyorlardı. Adanın iskelesi olduğu gibi müsilaj” ifadelerini kullandı. Ayrıca dalış yapan bir yurttaş, İzmit Körfezi’nde müsilajla karşılaştı. Çektiği su altı görüntülerinde, deniz salyasının yoğunlaştığı belirlendi.