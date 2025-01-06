Marmara Denizi’nde peş peşe deprem: Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama

Marmara Denizi’nde dün art arda iki deprem yaşandı. İlk deprem, saat 12.39’da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.2 büyüklüğünde; ikincisi ise saat 18.00 sıralarında Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Milliyet’e konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin Kuzey Anadolu Fayı’nın aktif olduğunu gösterdiğini söyledi.

"KUZEY ANADOLU FAYI HALA AKTİF"

İki deprem arasındaki farkın çok büyük olmadığını kaydeden Tüysüz, "Küçük depremlerin büyüklüğünde farklı değerler verilir. Oluşan bu depremler aynı fayın üzerinde ve ikisi ayrı yerde olmuş. Artçı gibi anlamamak lazım. Bu depremler, Kuzey Anadolu fayının bölgede hâlâ aktif olduğunu ve depremler üretebildiğini gösterir" ifadelerini kullandı.