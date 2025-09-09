Marmara Denizi’nde tekne arızası: 5 kişi kurtarıldı
Makine arızası nedeniyle Gürpınar açıklarında sürüklenen 5 kişilik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek güvenli şekilde marinaya çekildi.
Kaynak: AA
Marmara Denizi, Gürpınar açıklarında makina arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek marinaya çekildi; olayda yaralanan olmadı.
Marmara Denizi’nde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 10 metre uzunluğundaki tekne makine arızası nedeniyle Gürpınar açıklarında sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait tahlisiye botu sevk edildi. Ekipler tarafından yedeklenen tekne, güvenli şekilde kıyıya demirletildi.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.