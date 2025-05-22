Marmara Denizi’ne öldürücü darbe

Bursa Nilüfer Çayı’na boşalan sanayinin atık sularının kapalı derin deşarj sistemi ile Karacabey Boğazı’na akıtacak proje hazırlığında olduğu belirtildi. Bu durum bölge halkı ve yaşam savunucularını endişelendirdi. Nilüfer derin deşarjı projesine karşı çıktıklarını belirten yaşam savunucuları ‘‘Gözler önündeyken Nilüfer Çayı bu kadar kirli akıyorsa kapalı kanalda çok daha kirli akacaktır. Proje gerçekleşirse Marmara Denizi'nde kirlilik daha da artacak. Bu proje Marmara Denizi'ni bitirir’’ dedi.

96 kilometre uzunluğundaki Nilüfer Çayı bir süredir gerek sanayi gerek evsel atıklar nedeniyle kirlilikle gündemdeydi.

MÜSİLAJ ARTACAK

Son olarak geçen hafta Bursa AKP İl Başkanlığı, Nilüfer Çayı’na boşalan arıtma tesislerindeki atık suyu Karacabey Boğazı'na akıtacak kapalı bir kanal projesi üzerinde iki yıldır çalışıldığı açıkladı. Projeyi ‘‘can çekişen Marmara Denizi'ne öldürücü son darbe’’ diye nitelendiren yaşam savunucuları ‘‘Ergene’ye boşalan atık sular kanala alınıp Kasım 2021’de Marmara Denizi’ne boşaltılmaya başlandıktan sonra ilk müsilaj Marmara Denizi’nde görülmeye başladı. Bu yapılırsa Marmara nefes alamayacak hale gelecek’’ dedi.

Bursa Su Kolektifi'nden Caner Gökbayrak, BirGün'e yaptığı değerlendirmede Nilüfer Çayı'nın çok kirli bir düzeye geldiğini, bunda asıl faktörün de sanayi olduğunu söyledi. Bursa'da 18 tane sanayi bölgesi olduğunu anımsatan Gökbayrak ‘‘Bunların büyük çoğunluğunun atık suyu Nilüfer Çayı'na boşalıyor. Yaptığımız incelemelerde sanayi arıtma deşajlarının bazılarının özellikle çok kötü olduğunu gördük’’ dedi. Gökbayrak, şöyle devam etti:

‘‘Sanayi kirliliği çok ciddi noktada. Bu durumun müsilaja da katkısı büyük. Nilüfer Çayı'nı tıpkı Ergene’de olduğu gibi bir kanala alıp deşarj etmek istiyorlar. Oysa Çevre Bakanılğı deşarjların ne kadar kirli olduğunu her an görebiliyor. Bakanlık anlık olarak ölçtüğü atık su tesislerinin sonuçlarını internette halka açık yayımlamıyor. Atık su arıtmalarının denetiminde de başıboşluk var. Gözler önündeyken Nilüfer Çayı bu kadar kirli akıyorsa kapalı kanalda çok daha kirli akacaktır. Proje gerçekleşirse Marmara Denizi tamamen bitecek, müsilaj süreklilik kazanacak. Marmara Denizi foseptik çukuru gibi kullanılıyor. Derin deşarj ile Marmara'nın var olan kirliliği dipten daha da artacak. Mücadelemiz sürecek.’’