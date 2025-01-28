Marmara Denizi’ne rehabilitasyon gerekli

Haber Merkezi

Marmara Denizi’nde Adalar ilçesinde Kınalıada çevresinde denizin yüzeyine çıkan müsilaj hakkında uzmanlar uyarıda bulundu. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, yaptığı açıklamada, müsilaj yapılarının evre evre olduğunu dile getirdi. Gazioğlu, "Bu görseller bize, oluşumun genç evrelerde olduğunu gösteriyor. Dalgalanan sıcaklıklar, akıntı ve rüzgar rejimine bağlı olarak yüzey müsilajı tekrarlanabilir” dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay ise "Yüksek organik yük, durağan su kütlesi ve uygun sıcaklık ortamında artış gösteren müsilajın kısa vadede ortadan kalkması olanaklı gözükmüyor” diye konuştu.

Albay, şöyle devam etti: “Marmara Denizi, evsel, endüstriyel, tarımsal ve gemi atıkları gibi yoğun kirleticilerin etkisi altında bulunmaktadır. İlgili bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler bir araya gelerek Marmara Denizi’nin rehabilitasyonu için yol haritası hazırlamalı. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ gibi kıyı kentleriyle deniz ivedilikle barıştırılmalı.”