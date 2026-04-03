Marmara Gölü 5 yıl sonra yeniden su tuttu: ''Bu göl tekrar yaşasın, başka derdimiz yok''

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bu yıl yeniden su tutmaya başlayan Manisa’daki Marmara Gölü’nde incelemelerde bulundu, bölge halkıyla bir araya geldi. Başevirgen, "Marmara Gölü siyaset üstü bir konudur. Bu göl tekrar yaşasın başka bir derdimiz yok” diye konuştu.

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, 5-6 yıldır tamamen kuruyan ve bu yıl yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü’nde incelemelerde bulundu. Başevirgen, gölün yeniden eski günlerine dönebilmesi için bölge halkıyla görüş alışverişinde bulundu.

Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, "Gördes Barajı’nın yapılması bir artı. Çünkü aksi halde o su boşu boşuna aktığı yılları da gördük. Gölümüzün tamamen dolduğu, önünde bir baraj olmadığı için suyun boşa, denize salındığı zamanları da yaşadık. Kaç yıldır kurak sezonlar yaşandı, bu yıl yağışlarımız iyi. Bizi sevindiren gölümüzün yeniden su tutmaya başlamış olmasıdır. Devamını istiyoruz. Bozdoğan kar suyunun gölümüze ulaştırılması için proje yapım aşamasında. Kabul olan proje geçerli olursa, bütçe ayrılabilirse oradan yılda 25 milyon metreküp suyun gölümüze pompalanması düşünülüyor. Yine gölümüzün yanında Gediz Çayımız var. Çayın debisinin yüksek olduğu, suyun göl için ortam için zararsız olduğu dönemlerde, boşa akan suyun pompalarla göle aktarılması konusunda Gölmarmara Belediyesi’nin ısrarı var. Gölümüz ne kadar su tutarsa, gölümüzün etrafındaki tarım alanları da değer kazanıyor. Doğal bir gerçek, hangi göl dünya da kurursa gölün etrafında ki tarım arazileri de çoraklaşıyor. Sulama kanallarıyla Menemen Ovası’na kadar gölümüzden sulama suyu temini de gerçekleşiyor, o yüzden çok önemli” ifadesini kullandı.

"BİZ BU GÖLDEN DOYUYORDUK"

Göl kurumadan önce geçimini balıkçılıkla, tarımla sağlayan ve uzun yıllardır bölgede yaşayan bir emekçi kadın ise "Benim yaşım 75, ağabeyim 85 yaşında. Ağabeyim yokken bile bu göl ve öncesinde kim bilir kaç yıldır bu göl var. Biz bu gölden doyuyorduk. Fakir insanımız da zengin insanımız da var. Oradan balık tutup, kooperatif aracılığıyla herkes sebepleniyordu. Şimdi kuruduk. Kapımın önünde bir limon ağacım var, geldiğim sene ektim ne güzel alıyordum. Ama göl kuruduğundan beri artık alamıyorum. Her şey öyle; zeytin, bağlar öyle. Her taraf kuruyor. Yani üreticiler bitti. Göl kurumadan önce suyumuz da vardı, balığımız da vardı, mahsulümüz de çok güzeldi. Burası cennet gibiydi. Ya bizim köyümüzü de kalkındırsınlar ya da bu köyü haritadan silsinler" dedi.



Göl kurumadan önce geçimini balıkçılıkla sağlayan, gölün kurumasının ardından ise yevmiyeli işlere gitmek durumunda kalan bir diğer emekçi kadın ise "Gölde 25 sene çalıştım. Burada 7-8 köy var geçimini hep balıkçılıktan sağlardı. Ama gölün kurumasıyla birlikte artık köylerde balıkçı kalmadı. 2-3 senedir bağları don vuruyor. Göl bağları koruyordu. Balıkçılık bitti artık tarlada yevmiyeli işe gidiyoruz" dedi.

"ESAS DERDİM,Z GÖLMARMARA GÖLÜ'DÜR"

Başevirgen, "Marmara Gölü siyaset üstü bir konudur. Bu göl tekrar yaşasın başka bir derdimiz yok. İktidar halletti, muhalefet halletti, belediyeler halletti böyle bir derdimiz yok. Esas derdimiz Gölmarmara Gölü’nün yaşamasıdır" diye konuştu.