Marmara Gölü kurtuldu

Manisa’nın doğal miraslarından Marmara Gölü’nün tarım alanına dönüştürülmesine karşı açılan davada karar açıklandı. Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, gölün tarımsal faaliyetlere açılması hukuka aykırı olduğu vurgulayarak kararı iptal etti.

Marmara Gölü’nü tarım alanına dönüştüren Manisa Valiliği, DSİ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole ve sulak alan sınır revizyonu kararına karşı yaşam savunucuları ve bölge halkı dava açtı.

Mahkeme iş birliği protokolünü ve sınır revizyon kararını iptal etti. Mahkeme kararında şu ifadelere yere verildi: “Hazine adına kayıtlı taşınmazların düzenlendiği mevzuat hükümlerinin koruması altına alınması ve bu suretle kamu yararına kullanımına tahsis edilmesi mümkün iken, bu şekilde bilimsel/hukuki bir süreç izlenmeksizin doğrudan, ‘sahipsiz mal niteliğindeki’ davaya konu ‘göl’ alanının idari birimler vasıtasıyla tarımsal faaliyetlere açılması sonucunu doğuran dava konusu işlemlerde hukuka, mevzuata, kanuni idare ilkesine uyarlık bulunmamaktadır.”

Mahkeme kararının ardından göl tabanındaki yasadışı tarımsal faaliyetlerin tekrar başlamaması için gölün restore edilmesi bekleniyor. Marmara Gölü, bir zamanlar Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biriydi. Ancak yanlış tarım ve su politikaları nedeniyle kurutulan göl, bugün hayatta kalma mücadelesi veriyor. Uzmanlar, Marmara Gölü’nün doğal su dengesinin bozulmasının hem gölde barınan türleri hem de bölgedeki ekosistemi ve tarımsal üretimleri olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu karar, Marmara Gölü'nün korunması ve yeniden hayat bulması için önemli bir sonuç. Mahkemenin verdiği iptal kararı, hep birlikte verdiğimiz doğa koruma mücadelesinin ne kadar önemli ve etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Marmara Gölü, yalnızca bölgedeki kuş türleri ve ekosistemler için değil, aynı zamanda burada yaşayan insanlar için de hayati bir öneme sahip. Şimdi sadece sivil toplum değil yetkili kurumlarla da işbirliği içinde, gölün doğal su dengesini yeniden sağlamak, buradaki ekosistemleri restore etmek ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışacağız” dedi.

Doğa Derneği Hukuk Danışmanı Av. Cem Altıparmak ise, “Bu karardan sonra İdarenin hiçbir mazeret üretmeksizin Marmara Gölü'nün yeniden su tutması için gerekli restorasyonu yapması gerekmektedir. İdarenin bu meseledeki yegane görevi Marmara Gölü'nü suyla kavuşturmaktır” diye konuştu.

ÖNEMLİ DOĞA ALANI

Manisa Marmara Gölü, Ramsar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre 2017 yılında 24 bin 893 hektar büyüklüğünde bir sulak alan olarak tescillenmişti. Göl, Türkiye’deki 184 önemli kuş alanından ve 305 önemli doğa alanından biri. Alanda Türkiye’nin taraf olduğu Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan kuş türleri bulunuyor. Göl, endemik tatlı su balığı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Marmara Gölü, onu besleyen suların kesilmesiyle kurutuldu. Ancak kurutulmuş olsa da göl ekolojik önemini korumaya devam ediyor. Doğa Derneği; S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Salihli Çevre Derneği, Akhisar Çevre Derneği, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Çevre Derneği ve göl çevresinde yaşayan kişilerle birlikte hem Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun sulak alan sınır revizyonu kararına hem de gölü tarım alanına çeviren protokole karşı bir dava açmıştı.