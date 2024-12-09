Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde bu gece saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Güncel
  • 09.12.2024 16:23
  • Giriş: 09.12.2024 16:23
  • Güncelleme: 09.12.2024 16:27
Kaynak: AA
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde devam eden sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Bilecik dışında, çarşamba günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden Ege Denizinin kuzeyi için fırtına uyarısı
BirGün'e Abone Ol