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Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara'nın batısı için yarın kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Güncel
  • 01.12.2023 14:49
  • Giriş: 01.12.2023 14:49
  • Güncelleme: 01.12.2023 14:52
Kaynak: AA
Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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