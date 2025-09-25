Giriş / Abone Ol
Marmara için 'kuvvetli rüzgar’ uyarısı

  • 25.09.2025 16:32
  • Giriş: 25.09.2025 16:32
  • Güncelleme: 25.09.2025 16:32
Kaynak: DHA
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek olası olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu gece yarısından itibaren 27 Eylül Cumartesi gününe kadar Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova illerinde rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

